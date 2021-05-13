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Нові електровози і вода: деталі угод України і Франції на 1,3 млрд євро

Автор: РБК-Україна

Україна і Франція підписали стратегічні угоди на 1,3 млрд євро. Найбільша з них - про постачання електровозів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні на зустрічі з міністром економіки, фінансів і відновлення Франції Бруно Ле мером підписали чотири рамкові угоди.

Вони передбачають реалізацію таких проектів:

  • поставки 130 електровозів компанії "Альстом" на суму до 900 млн євро;
  • поставки 370 автодрабин для робіт на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;
  • поліпшення водопостачання в Луганській області;
  • поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.

"Окремо зазначу: всі проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% і вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць. Це цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Україна і Франція домовилися про співпрацю з інфраструктурних проектів. У тому числі про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.

Також раніше повідомлялося, що до кінця першого півріччя очікується візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну.

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