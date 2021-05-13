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Украина и Франция подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро

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Киев, Четверг 13 мая 2021 11:27
Украина и Франция подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро Фото: министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр (flickr com fondapol)
Автор: РБК-Украина

Украина и Франция в ближайшее время подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро. Эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Сообщается, что сейчас французский министр находится с визитом в Киеве. Цель приезда - укрепить экономические связи между Украиной и Францией.

"Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу привести вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро - очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19", - отметил Ле Мэр.

По его словам, во время его визита Франция подпишет с Украиной четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.

"И хочу отметить один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Украина и Франция договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. В частности, о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что до конца первого полугодия ожидается визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

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