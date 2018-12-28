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Первый этап отбора в Антикоррупционный суд прошли судьи Майдана

Новости » Общество    28.12.2018 - 09:34
Первый этап отбора в Антикоррупционный суд прошли судьи Майдана
Фото: квалификационная комиссия вчера назвала победителей первого этапа (facebook.com/vkksu)

Общественные организации сомневаются в добропорядочности ряда кандидатов

Первый этап отбора в Высший антикоррупционный суд успешно прошли судьи, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз антикоррупционной организации Transparency International Ukraine.

Отметим, по итогам первого этапа 113 претендентов продолжат участие в конкурсе. У совета международных экспертов есть 30 дней, чтобы заблокировать сомнительных кандидатов. При наличии сомнений в добропорядочности того или иного кандидата они смогут инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании с Высшей квалификационной комиссией судей.

"Общественные организации Трансперенси Интернешнл Украина, Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE и Автомайдан проанализировали список кандидатов в антикорсуд и выделили сомнительных претендентов. Среди кандидатов, успешно сдавших экзамены, оказались судьи Майдана, кандидаты с сомнительными доходами, и те, кто отличились особенно неэтичным поведением", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что список сомнительных кандидатов представят 9 января.

Напомним, ранее сообщалось, что завершен первый этап отбора судей в Антикоррупционный суд.

Отметим, согласно меморандуму с МВФ, Высший антикоррупционный суд должен заработать до конца апреля 2019 года.

 

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