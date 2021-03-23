Новую редакцию закона о горадминистрациях вынесли на публичное обсуждение

В документе прописано, что главы ГГА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия глав РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.

Также прописано формирование кадрового резерва глав местных госадминистраций.

"Для обсуждения, оценки и рейтингования законопроекта до 4 апреля 2021 года перейти по ссылке на портале Верховной рады Украины "Общественное обсуждение законопроектов" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - говорится в сообщении.