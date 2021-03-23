Нову редакцію закону про міськадміністрації винесли на публічне обговорення

Нову редакцію закону про міські державні адміністрації, відповідно до якого голови МДА стануть державними службовцями, винесли на публічне обговорення. Йдеться про законопроект №4298.
У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".
Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.
Також прописане формування кадрового резерву голів місцевих держадміністрацій.
"Для обговорення, оцінки та рейтингування законопроекту до 4 квітня 2021 року перейти за посиланням на порталі Верховної ради України "Громадське обговорення законопроектів" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку березня Рада схвалила за основу відповідний законопроект.
У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" повідомлялося, що в найближчі місяці ВР планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Мова в тому числі йшла і про цей закон.
Зазначимо, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.