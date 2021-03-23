Нову редакцію закону про міськадміністрації винесли на публічне обговорення

У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".

Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.

Також прописане формування кадрового резерву голів місцевих держадміністрацій.

"Для обговорення, оцінки та рейтингування законопроекту до 4 квітня 2021 року перейти за посиланням на порталі Верховної ради України "Громадське обговорення законопроектів" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - сказано у повідомленні.