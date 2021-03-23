RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нову редакцію закону про міськадміністрації винесли на публічне обговорення

Автор: Юлія Струк

Нову редакцію закону про міські державні адміністрації, відповідно до якого голови МДА стануть державними службовцями, винесли на публічне обговорення. Йдеться про законопроект №4298.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".

Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.

Також прописане формування кадрового резерву голів місцевих держадміністрацій.

"Для обговорення, оцінки та рейтингування законопроекту до 4 квітня 2021 року перейти за посиланням на порталі Верховної ради України "Громадське обговорення законопроектів" - https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Рада схвалила за основу відповідний законопроект.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" повідомлялося, що в найближчі місяці ВР планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Мова в тому числі йшла і про цей закон.

Зазначимо, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України децентралізаціяВерховна РадаЗакон
Читайте також
Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову
Ліквідація Держекоінспекції: у Раді напрацювали нову редакцію закону
Прогноз погоди