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Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Хочет углубить децентрализацию

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 22:02
Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Хочет углубить децентрализацию Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня провел совещание с представителями правительства и парламента по реформированию государственного управления и развитию регионов. Кабмин и Рада представили главе государства стратегии, которые они разработали.

Об этом сообщил Офис президента.

Как заявил на совещании Зеленский, в Украине нужно построить "профессиональную и добродетельную государственную службу", ведь только тогда страна будет успешной.

"Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добродетельную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы", - сказал он.

Также на совещании обсудили качественные публичные услуги, а также эффективное управление регионами и эффективное местное самоуправление, цифровизацию и другие вопросы. Зеленский также подчеркнул необходимость углубления децентрализации.

"Углубления децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах", - пояснил президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский заявил, что децентрализацию в Украине еще не завершено и назвал три главных задания для украинской власти.

Также РБК-Украина писало, что Европарламент считает децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине.

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Новости Украины Политика децентрализация реформы госуправление Владимир Зеленский
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