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Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, - глава Нацбанка

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Новую программу финансового сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) желательно начать в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Кирилла Шевченко для forbes.ua.

По его словам, на сегодня стороны находятся в активных переговорах.

"Единственная проблема - это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы. Желательно (начать новую программу, - ред.) - уже в ноябре", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, которые находятся в состоянии войны.

"Я думаю, что около 20 млрд долларов хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап - более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее уже сообщалось о планах Украины заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов.

Премьер Денис Шмыгаль призвал активизировать работу над новой программой.

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