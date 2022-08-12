Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, - глава Нацбанка

По его словам, на сегодня стороны находятся в активных переговорах.

"Единственная проблема - это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы. Желательно (начать новую программу, - ред.) - уже в ноябре", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, которые находятся в состоянии войны.

"Я думаю, что около 20 млрд долларов хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап - более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы", - добавил Шевченко.