Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, - глава Нацбанку

За його словами, на сьогодні сторони знаходяться в активних переговорах.

"Єдина проблема - це час. Зараз у світі період відпусток, на відміну від нас. Але я очікую, що вже у вересні ми матимемо більш чітке розуміння програми. Бажано (почати нову програму, - ред.) - вже в листопаді", - зазначив Шевченко.

Він підкреслив, що в статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які перебувають у стані війни.

"Я думаю, що близько 20 млрд доларів вистачить. Однак ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді потрібно проговорювати і наступний етап - більш довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки і структурні реформи", - додав Шевченко.