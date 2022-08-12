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Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, - глава Нацбанку

Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Нову програму фінансового співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) бажано почати в листопаді 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку Кирила Шевченка для forbes.ua.

За його словами, на сьогодні сторони знаходяться в активних переговорах.

"Єдина проблема - це час. Зараз у світі період відпусток, на відміну від нас. Але я очікую, що вже у вересні ми матимемо більш чітке розуміння програми. Бажано (почати нову програму, - ред.) - вже в листопаді", - зазначив Шевченко.

Він підкреслив, що в статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які перебувають у стані війни.

"Я думаю, що близько 20 млрд доларів вистачить. Однак ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді потрібно проговорювати і наступний етап - більш довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки і структурні реформи", - додав Шевченко.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про плани України укласти угоду з МВФ на 15-20 млрд доларів.

Прем'єр Денис Шмигаль закликав активізувати роботу над новою програмою.

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