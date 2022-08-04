ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Четверг 04 августа 2022 20:22
Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой, - Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Правительство предлагает активизировать совместную работу над новой программой с МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна. Сообщил об этом во время разговора с Альфредом Каммером", - написал Шмыгаль.

Напомним, Украина до конца года намерен заключить соглашение с Международным валютным фондом на 15-20 млрд долларов.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Правительство
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром