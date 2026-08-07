Novus після удару РФ: гендиректор розповів про можливий дефіцит і перебудову логістики

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У Novus визнають ризик локального чи тимчасового дефіциту після ударів по критичній інфраструктурі.

після ударів по критичній інфраструктурі. Для системного дефіциту в магазинах мережі передумов немає , запевнили у компанії.

, запевнили у компанії. Для стабілізації постачання Novus переходить на прямі поставки від партнерів і виробників та використовує резервні логістичні потужності.

переходить на прямі поставки від партнерів і виробників та використовує резервні логістичні потужності. Найбільше навантаження припадає на фінанси, управління, IT-системи та персонал мережі.

У компанії наголошують: після знищення великого розподільчого центру з ланцюга постачання одночасно випадають мільйони одиниць товарів, які мали вже наступного дня бути на полицях. Водночас мережа, за словами генерального директора, навчилася перебудовувати процеси "буквально за лічені години".

Для системного дефіциту в магазинах мережі передумови відсутні, запевнив керівник.

"По-перше, ми миттєво вмикаємо прямі поставки від партнерів та виробників у наших супермаркетах, минаючи зруйнований склад. По-друге, ми оперативно задіюємо резервні майданчики та логістичні потужні мережі в інших регіонах", – роз'яснив Петкевич.

Компанія перенаправляє транспортні потоки, залучає сторонній автотранспорт і терміново орендує нові складські площі.

Окремий виклик створює навантаження на IT-системи, які мають у реальному часі перераховувати маршрути для тисяч товарних позицій.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня РФ завдала кількох ракетних ударів по логістичному центру Novus площею 40 000 кв. м у Києві. Об'єкт зазнав масштабних руйнувань і повністю припинив роботу.

Це вже другий удар по розподільчому центру мережі. 25 листопада 2025 року Росія атакувала логістичний хаб ритейлера, утворений об'єднанням семи менших складів.