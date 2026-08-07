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Novus после удара РФ: гендиректор рассказал о возможном дефиците и перестройке логистики

17:05 07.08.2026 Пт
2 мин
Гендиректор сообщил об изменениях в логистике
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: Novus после ударов РФ 5 августа (Getty Images)

После масштабных ударов по инфраструктуре сети Novus возможен локальный или временный дефицит отдельных товаров, однако системных перебоев с ассортиментом компания не прогнозирует. Логистику уже перестраивают через прямые поставки и резервные площадки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный директор Novus Марк Петкевич.

Главное:

  • В Novus признается риск локального или временного дефицита после ударов по критической инфраструктуре.
  • Для системного дефицита в магазинах сети предпосылок нет, заверили в компании.
  • Для стабилизации поставок Novus переходит на прямые поставки от партнеров и производителей и использует резервные логистические мощности.
  • Самая большая нагрузка приходится на финансы, управление, IT-системы и персонал сети.

В компании отмечают: после уничтожения крупного распределительного центра из цепи поставок одновременно выпадают миллионы единиц товаров, которые должны были на следующий день быть на полках. В то же время, сеть, по словам генерального директора, научилась перестраивать процессы "буквально за считанные часы".

Для системного дефицита в магазинах сети предпосылки нет, заверил руководитель.

"Во-первых, мы мгновенно включаем прямые поставки от партнеров и производителей в наших супермаркетах, минуя разрушенный склад. Во-вторых, мы оперативно задействуем резервные площадки и мощные логистические сети в других регионах", – разъяснил Петкевич.

Компания перенаправляет транспортные потоки, привлекает посторонний автотранспорт и срочно арендует новые складские площади.

Отдельный вызов создает нагрузку на IT-системы, которые в реальном времени должны перечислять маршруты для тысяч товарных позиций.

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Напомним, в ночь на 5 августа РФ нанесла несколько ракетных ударовпо логистическому центру Novus площадью 40 000 кв. м в Киеве. Объект потерпел масштабные разрушения и полностью прекратил работу.

Это уже второй удар по распределительному центру сети. 25 ноября 2025 г. Россия атаковала логистический хаб ритейлера, образованный объединением семи меньших составов.

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