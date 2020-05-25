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У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем'єр-міністра

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 06:56
У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем'єр-міністра
Фото: Джасінда Ардерн (twitter/time)

Землетрус стався близько 8 ранку в момент, коли прем'єр вийшла в прямий ефір для відеозвернення

Сильний землетрус сколихнув велику частину Нової Зеландії в понеділок, 25 травня. В цей момент прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн виступала в прямому ефірі по національному телебаченню.

Про це повідомляє агентство dpa.

Наголошується, що Ардерн брала участь в одному зі своїх регулярних виступів в парламенті. Землетрус стався незадовго до 8 ранку (за місцевим часом) на глибині 37 кілометрів.

"У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойне потрясіння", - пожартувала Ардерн.

Через кілька секунд землетрус припинився. Як повідомила служба моніторингу землетрусів в країні Geonet, сила підземних поштовхів склала 5,8 бала і була зосереджена недалеко від столиці - Веллінгтона.

Незабаром більше 35 тисяч чоловік по всій країні повідомили, що вони відчули поштовхи. Ніхто не постраждав. Всього Geonet повідомило, що було зафіксовано 45 підземних поштовхів силою від 1,7 до 4,4. Найсильнішим виявився землетрус під час виступу прем'єра.

Нагадаємо, в Ірані 24 травня стався потужний землетрус силою 5,2 бали за шкалою Ріхтера, в результаті були серйозно пошкоджені історичні пам'ятки.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Прем'єр-міністрземлетрусНовая Зеландия
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