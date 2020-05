У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем'єр-міністра

Землетрус стався близько 8 ранку в момент, коли прем'єр вийшла в прямий ефір для відеозвернення

Сильний землетрус сколихнув велику частину Нової Зеландії в понеділок, 25 травня. В цей момент прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн виступала в прямому ефірі по національному телебаченню.

Про це повідомляє агентство dpa.

Наголошується, що Ардерн брала участь в одному зі своїх регулярних виступів в парламенті. Землетрус стався незадовго до 8 ранку (за місцевим часом) на глибині 37 кілометрів.

"У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойне потрясіння", - пожартувала Ардерн.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT