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В Новой Каховке взрывы. СМИ сообщают о попадании в базу россиян

Фото: сообщают о попадании в базу россиян в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. Могло быть попадание в склад техники и боеприпасов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Местные Telegram-каналы публиковали фото из Новой Каховки, на котором виден большой столб дыма от "прилета".

По предварительной информации, есть попадание в промышленную зону города, а именно - на территорию завода "Сокол", который оккупанты используют для хранения своей техники и боеприпасов.

Напомним, украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге.

ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Херсонской области, в частности по понтонным мостам через Ингулец и Днепр, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

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Херсонская область