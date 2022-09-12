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У Новій Каховці вибухи. ЗМІ повідомляють про влучання у базу росіян

Фото: повідомляють про влучання у базу росіян у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи. Могло були потрапляння у склад техніки та боєприпасів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали публікували фото з Нової Каховки, на якому видно великий стовп диму від "прильоту".

За попередньою інформацією, є влучання у промислову зону міста, а саме - на територію заводу "Сокіл", який окупанти використовують для зберігання своєї техніки і боєприпасів.

Нагадаємо, українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні.

ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Херсонській області, зокрема по понтонних мостах через Інгулець та Дніпро, що унеможливило їхнє подальше використання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонская область