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В Новой Каховке раздался взрыв на очередном складе россиян

Фото: ВСУ подорвали склад оккупанов в Новой Каховке (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 5 августа, в Новой Каховке Херсонской области раздался мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом ВСУ".

"Прямое попадание в очередной состав "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные шмоны и проверки местных", - говорится в сообщении.

Как добавляют в "СтратКоме", ищут панически предоставляющих информацию, хотя эти поиски не дают никаких результатов.

Как сообщалось, ранее взорвался склад российских боеприпасов в селе Чернянка Херсонской области.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили полевой склад вместе с оккупантами в Харьковской области.

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