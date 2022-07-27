Возле Новой Каховки взорвался склад российских боеприпасов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя .

"В Чернянке возле Новой Каховки сорвали склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяют, что это горит селитра", - написал Хлань.

Напомним, на днях украинские военные уничтожили полевой склад вместе с оккупантами в Харьковской области.

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