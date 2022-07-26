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В Харьковской области уничтожен российский склад боеприпасов с личным составом

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 15:17
В Харьковской области уничтожен российский склад боеприпасов с личным составом Фото: в Харьковской области уничтожено российский склад боеприпасов (wiktionary.org.yumacool)
Автор: Евгений Прокопенко

На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой склад БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока что замечательное видео детонации", - прокомментировали в командувнни.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке Луганской области.

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