У Новій Каховці пролунав вибух на черговому складі росіян

У п’ятницю, 5 серпня, в Новій Каховці Херсонської області пролунав потужний вибух. На повітря злетів черговий російський склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " СтратКом ЗСУ ".

"Пряме влучання в черговий склад "гуманітарки". Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні шмони і перевірки місцевих", - йдеться в повідомленні.

Як додають в "СтратКомі", шукають панічно тих, хто надає інформацію, хоча ці пошуки не дають ніяких результатів.