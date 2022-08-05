У Новій Каховці пролунав вибух на черговому складі росіян

У п’ятницю, 5 серпня, в Новій Каховці Херсонської області пролунав потужний вибух. На повітря злетів черговий російський склад з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом ЗСУ".
"Пряме влучання в черговий склад "гуманітарки". Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні шмони і перевірки місцевих", - йдеться в повідомленні.
Як додають в "СтратКомі", шукають панічно тих, хто надає інформацію, хоча ці пошуки не дають ніяких результатів.
Як повідомлялося, раніше вибухнув склад російських боєприпасів у селі Чернянка Херсонської області.
Нагадаємо, днями українські військові знищили польовий склад разом з окупантами в Харківській області.
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