В Новой Каховке горит многоэтажка

Жители дома были эвакуированы
В Херсонской области в городе Новая Каховка произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на улице Букина, 20.
Об этом сообщает Online Новая Каховка.
На месте происшествия работают спасатели.
Как сообщает издание ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
Как сообщили РБК-Украина в Херсонском отделении ГСЧС в доме загорелась крыша. Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 3 июля возле аэропорта "Киев" вспыхнул пожар.
Кроме того, взрыв с пожаром в доме произошел в Харьковской области.
Автор: РБК-Украина