У Новій Каховці палає багатоповерхівка

У Херсонській області в місті Нова Каховка сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на вулиці Букіна, 20.

Про це повідомляє Online Нова Каховка.

На місці події працюють рятувальники.

Як повідомляє видання ZPost, в одній з квартир була сімейна сварка, в результаті якої співмешканець підпалив квартиру на 5 поверсі. Пожежа швидко перекинувся на дах і поширився по всьому периметру будівлі.

Як повідомили РБК-Україна в Херсонському відділенні ДСНС в будинку загорівся дах. Мешканців будинку евакуювали. Жертв і потерпілих на цей час немає.

Нагадаємо, 3 липня біля аеропорту "Київ" спалахнула пожежа.

Крім того, вибух з пожежею в будинку відбувся в Харківській області.