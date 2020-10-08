Новой экспертизой НАБУ в деле "Роттердам+" заинтересовалось ГБР, - адвокат

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту составления частным экспертом на заказ НАБУ заведомо ложного заключения экспертизы по делу "Роттердам+".

Об этом сообщила адвокат в деле "Роттердам+" Наталья Дригваль со ссылкой на выписку из ЕРДР.

"По факту возможного составления экспертом ООО "Экспертная группа ЭС энд ДИ" заведомо неправдивого заключения эксперта от 24.09.2020 № 1041/46701 в уголовном производстве №52017000000000209", - говорится в выписке из ЕРДР.

Расследование начато 8 октября по заявлению адвоката.

Следствие проводится по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса статьей (введение суда в заблуждение), максимальное наказание по которой - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 2 октября представители НАБУ заявили, что частный эксперт подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. К сотрудничеству с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.