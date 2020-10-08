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Новою експертизою НАБУ у справі "Роттердам+" зацікавилось ДБР, - адвокат

Автор: РБК-Україна

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження по факту складання приватним експертом на замовлення НАБУ завідомо неправдивого висновку експертизи у справі "Роттердам+".

Про це повідомила адвокат у справі "Роттердам+" Наталія Дригваль з посиланням на витяг з ЄРДР.

"За фактом можливого складання експертом ТОВ "Експертна група ЕС енд ДІ" завідомо неправдивого висновку експерта від 24.09.2020 № 1041/46701 у кримінальному провадженні №52017000000000209", - йдеться в витязі з ЄРДР.

Розслідування розпочато 8 жовтня за заявою адвоката.

Слідство проводиться за частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу статтею (введення суду оману), максимальне покарання за якою - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 жовтня представники НАБУ заявили, що приватний експерт підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

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Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

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