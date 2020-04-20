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В Новотроицком произошла массовая драка с участием 100 человек

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 15:25
В Новотроицком произошла массовая драка с участием 100 человек
Иллюстративное фото (unikal.org)

Полиция были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух

В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района в воскресенье, 19 апреля, произошла массовая драка с участием около 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Как сообщается, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

На место происшествия по сигналу "тревога" был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции. Также приехали руководители областного главка и рота полиции особого назначения.

Участники драки пытались переворачивать автомобили, поэтому сотрудники правоохранительных органов были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

По факту драки открыли два уголовных производства по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Николаеве пьяные правоохранители устроили драку со стрельбой. В результате противоправных действий сотрудников полиции пострадал житель города. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и ушибы головы.

Кроме того, в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет. Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта, возникшего между двумя родственниками.

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