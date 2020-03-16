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В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 09:38
В Киеве произошла стрельба возле супермаркета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в Киеве задержаны двое людей

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Информатор".

Как сообщается, задержаны двое людей.

"Прибыв по указанному адресу, сотрудники частной службы охраны задержали двух предполагаемых нарушителей в состоянии сильного алкогольного опьянения и передали их сотрудникам полиции. Те, в свою очередь, сразу установили, кому принадлежит предмет с надписью Retay, который похож на стартовый пистолет, и надели на мужчину наручники", - говорится в сообщении.

По данным издания, конфликт возник между родственниками. В итоге у задержанного изъяли предмет, который похож на пистолет, две гильзы и семь патронов. Их отправят на экспертизу.

Напомним, в Узине Киевской области неизвестный открыл стрельбу по полицейским, хулигана задержали.

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