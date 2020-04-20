У Новотроїцькому сталася масова бійка за участю 100 чоловік

Ілюстративне фото (unikal.org)

Поліція були змушені зробити чотири попереджувальних постріли в повітря

У прифронтовому селищі Новотроїцьке Волноваського району у неділю, 19 квітня, відбулася масова бійка за участю близько 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Як повідомляється, причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома жителями.

На місце події за сигналом "тривога" був відправлений весь особовий склад Волноваського відділу поліції. Також приїхали керівники обласного главку і роту поліції особливого призначення.

Учасники бійки намагалися перевертати автомобілі, тому співробітники правоохоронних органів були змушені зробити чотири попереджувальних постріли в повітря, а також викликати підкріплення.

За фактом бійки відкрили дві кримінальні провадження за 1 ч. ч 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи з встановлення причетних осіб та всіх обставин події.

Нагадаємо, в Миколаєві п'яні правоохоронці влаштували бійку зі стріляниною. У результаті протиправних дій співробітників поліції постраждав житель міста. Постраждалий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови.

Крім того, у Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет. Попередньо, стрілянина сталася в ході конфлікту, що виник між двома родичами.