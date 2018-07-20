Новость о приглашении Трампом Путина в Вашингтон насмешила руководителя разведки США

Новости Политика 20.07.2018 - 06:04
Фото: Дэн Коутс (twitter.com/frankmacekwkyc)
Фото: Дэн Коутс (twitter.com/frankmacekwkyc)

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным"

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс удивился новости о том, что американский президент Дональд Трамп пригласил президента России посетить Вашингтон этой осенью, передает NBC News.

Во время интервью на форуме по безопасности в Аспене, узнав об этом от журналистки телеканала NBC News, Коутс громко засмеялся.

"Повторите, я правильно услышал?",  - переспросил глава нацразведки сквозь смех.

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным".

Напомним, Дональд Трамп 19 июля 2018года, поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону составить приглашение Путина в Вашингтон. Очередная встреча лидеров США и России может состояться уже этой осенью.

Добавим, также Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может стать "худшим врагом" для него в том случае, если они не смогут поладить.

 

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС