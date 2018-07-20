Новость о приглашении Трампом Путина в Вашингтон насмешила руководителя разведки США

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным"

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс удивился новости о том, что американский президент Дональд Трамп пригласил президента России посетить Вашингтон этой осенью, передает NBC News.

Во время интервью на форуме по безопасности в Аспене, узнав об этом от журналистки телеканала NBC News, Коутс громко засмеялся.

"Повторите, я правильно услышал?", - переспросил глава нацразведки сквозь смех.

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным".

WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/fZsbwozZrQ — NBC News (@NBCNews) July 19, 2018

Напомним, Дональд Трамп 19 июля 2018года, поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону составить приглашение Путина в Вашингтон. Очередная встреча лидеров США и России может состояться уже этой осенью.

Добавим, также Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может стать "худшим врагом" для него в том случае, если они не смогут поладить.