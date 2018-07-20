Трамп пообещал быть "худшим врагом" для Путина в случае раздора

Дональд Трамп заявил что может стать худшим из врагов для Владимира Путина в случае разлада с ним

Президент РФ Владимир Путин может стать "худшим врагом" для Дональда Трампа в том случае, если они не смогут поладить. Об этом он сообщил на канале CNBC.

По словам Трампа, с Путиным "находить общий язык " лучше, чем быть в плохих отношениях.

"Но если это не сработает, то я могу стать худшим из врагов, что у него когда-либо были", — заявил президент США.

Доказательством своих слов Дональд Трамп навел примеры с наложенными санкциями на компании и граждан РФ, а так же депортацию 60 российских дипломатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон. Посетить Вашингтон Путину предложено осенью. Со слов представителя Белого Дома "обсуждения уже ведутся".