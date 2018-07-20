Новина про запрошення Трампом Путіна до Вашингтона насмішила керівника розвідки США

На думку Коутса, зустріч Путіна і Трампа в Вашингтоні повинна стати "чимось особливим".

Глава національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс здивувався новини про те, що американський президент Дональд Трамп запросив президента Росії відвідати Вашингтон цієї осені, передає NBC News..

Під час інтерв'ю на форумі з безпеки в Аспені, дізнавшись про це від журналістки телеканалу NBC News, Коутс голосно засміявся.

"Повторіть, я правильно почув?", - перепитав глава нацрозвідки крізь сміх.

На думку Коутса, зустріч Путіна і Трампа в Вашингтоні повинна стати "чимось особливим".

WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/fZsbwozZrQ — NBC News (@NBCNews) July 19, 2018

Нагадаємо, Дональд Трамп 19 липня 2018года, доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону скласти запрошення Путіна до Вашингтона. Чергова зустріч лідерів США і Росії може відбутися вже цієї осені.

Додамо, також Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін може стати "гіршим ворогом" для нього в тому випадку, якщо вони не зможуть порозумітися.