У Таганрозі вночі пролунали вибухи: під удар могло потрапити авіабудівне підприємство
У місті Таганрог Ростовської області (РФ) у ніч проти 11 грудня пролунали вибухи. В районі населеного пункту триває робота ППО через повітряну атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Таганрога Світлани Камбулової та російські медіа.
Зазначимо, що після третьої години ночі в моніторингових каналах розповідали спочатку про ракетну небезпеку по Ростовській області, а потім місцева влада заявила про атаку на Таганрог із застосуванням безпілотників.
В пабліках між тим також писали про загрозу балістики.
"Увага! Атака БПЛА. По можливості спустіться на нижні поверхи, до підвалу. Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу", - розповіла міська голова.
Додамо, в Управлінні захисту від надзвичайних ситуацій населення та території міста Таганрога близько пів на четверту годину з'явилося оголошення про "ракетну небезпеку".
В мережі були оприлюднені кадри з Таганрогу, на яких можна почути звуки числених вибухів та звуки, схожі на стрілянину. В таганрозьких пабліках писали про роботу ППО.
Оновлено: місцева влада заявила про ракетний удар
За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсара в публікації в Telegram вже під ранок, через ракетну атаку було пошкоджено промислове підприємство, та згоріло 14 автівок, які були на парковці.
При цьому, додає російський чиновник, серед людей постраждалих немає.
Разом з тим, за даними місцевих пабліків та росмедіа, під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Але підтвердження даної інформації наразі немає.
Довідка: за відкритими даними, ТАНТК ім. Г. М. Берієва є авіабудівним підприємством в Таганрозі. Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.
Зазначимо, раніше цієї ночі серія вибухів пролунала у Брянську, де після атаки безпілотників сталася сильна пожежа на нафтобазі корпорації "Транснефть".
Разом з тим брянський губернатор стверджував, що завдяки роботі ППО начебто були збиті усі 10 дронів, й про те, що "постраждалих немає". За його словами, внаслідок атаки безпілотника у Брянську "сталося займання виробничого об'єкта".
Додамо, перед тим у Таганрозі лунали вибухи у ніч проти 8 грудня. Голосно також було й у Курську та Курчатові. У районах цих населених пунктів працювала ППО через повітряну атаку.
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