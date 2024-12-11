У Таганрозі вночі пролунали вибухи: під удар могло потрапити авіабудівне підприємство

У місті Таганрог Ростовської області (РФ) у ніч проти 11 грудня пролунали вибухи. В районі населеного пункту триває робота ППО через повітряну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Таганрога Світлани Камбулової та російські медіа.

Зазначимо, що після третьої години ночі в моніторингових каналах розповідали спочатку про ракетну небезпеку по Ростовській області, а потім місцева влада заявила про атаку на Таганрог із застосуванням безпілотників.

В пабліках між тим також писали про загрозу балістики.

"Увага! Атака БПЛА. По можливості спустіться на нижні поверхи, до підвалу. Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу", - розповіла міська голова.

Додамо, в Управлінні захисту від надзвичайних ситуацій населення та території міста Таганрога близько пів на четверту годину з'явилося оголошення про "ракетну небезпеку".

В мережі були оприлюднені кадри з Таганрогу, на яких можна почути звуки числених вибухів та звуки, схожі на стрілянину. В таганрозьких пабліках писали про роботу ППО.

Оновлено: місцева влада заявила про ракетний удар

За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсара в публікації в Telegram вже під ранок, через ракетну атаку було пошкоджено промислове підприємство, та згоріло 14 автівок, які були на парковці.

При цьому, додає російський чиновник, серед людей постраждалих немає.

Разом з тим, за даними місцевих пабліків та росмедіа, під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Але підтвердження даної інформації наразі немає.

Довідка: за відкритими даними, ТАНТК ім. Г. М. Берієва є авіабудівним підприємством в Таганрозі. Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.