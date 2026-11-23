В Новошахтинске после ночных взрывов вспыхнул сильный пожар возле НПЗ
В российском Новошахтинске ночью разразился сильный пожар. Горит в районе, где расположены сразу два топливных объекта, в том числе крупный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
Ростовская область находится под атакой уже более трех часов. Местные жители рассказывают о взрывах и сильном пожаре.
OSINT-аналитик ASTRA выучил видео очевидцев. OSINT - это анализ открытых данных, в том числе фото и видео из соцсетей.
По его заключению, горит именно в том направлении, где стоят два предприятия.
В местных пабликах пишут, что на объектах могли "сдетонировать резервуары".
Новошахтинский завод нефтепродуктов - это крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России, принадлежащее ООО "Юг Энерго".
Завод подключен к нефтепроводу "Суходольная - Родионовская". Также у него есть собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для перевозки нефтепродуктов.
Второй возможный центр пожара - ООО "ТАТА-ГАЗ". Это частная компания из Новошахтинск, которая торгует топливом, хранит его и занимается логистикой.
Напомним, в августе 2025 года Новошахтинский НПЗ горел двое суток подряд после атаки беспилотников в ночь на 21 августа. Это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, и он участвует в поставках горючего для армии РФ.
В ночь на 10 октября дроны атаковали Ростов-на-Дону, где под удар, по всей вероятности, попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода . После серии взрывов там разразился масштабный пожар.
Как сообщало РБК-Украина, 16 ноября в Азове после удара дронов горели нефтебаза и газораспределительная станция. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о пожарах на четырех производственных объектах и трех раненых мужчинах.