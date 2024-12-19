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Новошахтинськ атакували ударні дрони, у місті загорівся НПЗ

Фото: ударні дрони атакували Ростовську область РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ударні дрони-камікадзе атакували російське місто Новошахтинськ (Ростовська область). Очевидці повідомляють про масштабну пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За словами місцевих жителів, у місті прогриміли вибухи, а згодом на небі з'явилося світіння.

"Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили", - зазначив очевидець.

Море вибухів було... Черги автоматні періодично, звуки збитих ракет", - сказав інший очевидець.

За його словами, вибухи над містом лунають уже близько 40 хвилин.

Попереджаємо, на відео звучить нецензурна лексика (18+)!

Також очевидці зафільмували момент атаки дрона на завод.

 

Атаки дронами на РФ

Впродовж 2024 року прикордонні з Україною регіони Росії постійно атакують невстановлені дрони-камікадзе. Безпілотники найчастіше уражають військові об'єкти, склади зі зброєю, нафтобази та нафтопереробні заводи.

Вранці 15 грудня столицю Чечні місто Грозний атакували ударні дрони-камікадзе. Безпілотники вдарили по будівлях полку чеченського спецназу та ОМОНу.

Згодом стало відомо, що Грозний атакували дрони ГУР Міноборони України. БпЛА створили на базі спортивного літака українського виробництва "Аеропракт А-22".

В ніч на 14 грудня прогриміли вибухи в російському місті Орел. Безпілотники атакували нафтобазу, на її території виникла пожежа.

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Дрони