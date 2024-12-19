Новошахтинськ атакували ударні дрони, у місті загорівся НПЗ

Атаки дронами на РФ

Впродовж 2024 року прикордонні з Україною регіони Росії постійно атакують невстановлені дрони-камікадзе. Безпілотники найчастіше уражають військові об'єкти, склади зі зброєю, нафтобази та нафтопереробні заводи.

Вранці 15 грудня столицю Чечні місто Грозний атакували ударні дрони-камікадзе. Безпілотники вдарили по будівлях полку чеченського спецназу та ОМОНу.

Згодом стало відомо, що Грозний атакували дрони ГУР Міноборони України. БпЛА створили на базі спортивного літака українського виробництва "Аеропракт А-22".

В ніч на 14 грудня прогриміли вибухи в російському місті Орел. Безпілотники атакували нафтобазу, на її території виникла пожежа.

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