Удар по Грозному. ГУР модифікує вживані A-22 у далекобійні дрони, - Forbes

За даними американського ділового журналу, удар по базі спецвійськ у Грозному у неділю вранці став крайнім у серії атак із застосуванням Aeroprakt A-22, які Головне управління розвідки Міністерства оборони України з початку цього року "модифікувало в односторонні ударні безпілотники".

З дальністю до 1300 км із додатковим баком пального на додаток до систем дистанційного наведення та вибухових навантажень, літако-дрони А-22 вартістю 90 тисяч доларів вже вразили, серед іншого, фабрику безпілотників, ракетний дослідницький центр і військово-морську базу з кораблями, пише Forbes.

Кадри, зняті очевидцями у Грозному під час рейду 15 грудня, показали "деякі нові подробиці про саморобний ударний безпілотник", йдеться у публікації.

This morning a kamikaze drone made on the base of Aeroprakt A-22 Foxbat targeted an OMON base in Grozny, Russia (Kadyrov's capital). pic.twitter.com/eUonfXqajE