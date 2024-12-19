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Новошахтинск атаковали ударные дроны, в городе загорелся НПЗ

Фото: ударные дроны атаковали Ростовскую область РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ударные дроны-камикадзе атаковали российский город Новошахтинск (Ростовская область). Очевидцы сообщают о масштабном пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

По словам местных жителей, в городе прогремели взрывы, а затем на небе появилось свечение.

"Ярче небо стало. Как в прошлый раз, когда бомбили", - отметил очевидец.

"Море взрывов было... Очереди автоматные периодически, звуки сбитых ракет", - сказал другой очевидец.

По его словам, взрывы над городом раздаются уже около 40 минут.

Предупреждаем, на видео звучит нецензурная лексика (18+)!

Также очевидцы сняли момент атаки дрона на завод.

 

Атаки дронами на РФ

В течение 2024 года приграничные с Украиной регионы России постоянно атакуют неустановленные дроны-камикадзе. Беспилотники чаще всего поражают военные объекты, склады с оружием, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 15 декабря столицу Чечни город Грозный атаковали ударные дроны-камикадзе. Беспилотники ударили по зданиям полка чеченского спецназа и ОМОНа.

Впоследствии стало известно, что Грозный атаковали дроны ГУР Минобороны Украины. БпЛА создали на базе спортивного самолета украинского производства "Аэропракт А-22".

В ночь на 14 декабря прогремели взрывы в российском городе Орел. Беспилотники атаковали нефтебазу, на ее территории возник пожар.

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