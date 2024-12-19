Новошахтинск атаковали ударные дроны, в городе загорелся НПЗ

Атаки дронами на РФ

В течение 2024 года приграничные с Украиной регионы России постоянно атакуют неустановленные дроны-камикадзе. Беспилотники чаще всего поражают военные объекты, склады с оружием, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 15 декабря столицу Чечни город Грозный атаковали ударные дроны-камикадзе. Беспилотники ударили по зданиям полка чеченского спецназа и ОМОНа.

Впоследствии стало известно, что Грозный атаковали дроны ГУР Минобороны Украины. БпЛА создали на базе спортивного самолета украинского производства "Аэропракт А-22".

В ночь на 14 декабря прогремели взрывы в российском городе Орел. Беспилотники атаковали нефтебазу, на ее территории возник пожар.

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