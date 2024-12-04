У Новоросійську заявили про вибухи та роботу ППО

Сирена лунала в Новоросійську близько пів на першу годину ночі за місцевим часом, й оголошувалося про загрозу повітряної атаки із застосуванням безпілотників.

Пізніше мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що у місті працює ППО. Він також розповів, що усі служби "приведені у стан бойової готовності".

А заступник голови Новоросійська Олександр Яменсков заявив у своєму Telegram-каналі, що заборонено знімати та викладати кадри роботи протиповітряної оборони, а також "засобів захисту об'єктів атаки, роботи спеціальних та оперативних служб у соціальні мережі".

В новоросійських чатах писали про серію вибухів, які було чути як у самому місті, так і на околицях.

Жителі Новоросійська розповіли Telegram-каналу SHOT, що "в небі над містом було чути від двох до п'яти вибухів над акваторією Чорного моря".

Додамо, в місцевих Telegram-каналах також висловлювалося невдоволення, що оголошення про повітряну небезпеку з'явилося після звуків вибухів.

В мерії Новоросійська пояснили, що сирену та оповіщення не дали заздалегіть тому, що місцева влада "відштовхується від оперативної інформації військових".

"Рішення приймається, коли є реальна загроза для жителів. Робиться це для того, щоб не було зайвої паніки та звикання населення до сирен, коли мешканці не реагують", - розповів Яменсков.

Також в мерії висловилися про роботу ППО та заявили, що начебто "було збиття над морем".