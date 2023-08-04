У Новоросійську в РФ прогриміли вибухи: говорять про атаку морських дронів

Звуки вибухів пролунали зі сторони Чорного моря, після чого була стрілянина, чули кілька черг.

За даними російських пабліків, вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

За словами місцевих жителів, дрон спалахнув, після чого стався сильний вибух.

Місцева влада інцидент поки не коментує.

У мережі були опубліковані фото та відео того, що відбувається.

Поцілено у "нафтовий маяк"

За даними росЗМІ, у Новоросійську було поцілено у так званий "нафтовий маяк" - спеціальний виносний пристрій для прийому нафти, який розташований за кілька кілометрів від берега.

Вибухи у Новоросійську

Зазначимо, що в цьому російському місті на узбережжі Чорного моря заявляли про атаку морськими безпілотниками також у листопаді минулого року. За даними росЗМІ, тоді морський дрон атакував нафтогавань "Шесхаріс" у Новоросійську. Об'єкт нібито отримав ушкодження.

Традиційно в Росії звинуватили в інциденті Україну. При цьому у "Транснафті" стверджували, що "інформація про атаку не відповідає дійсності" і жодних пошкоджень нібито немає.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у РФ атаки дронів, причому не лише на прикордонні області, стали досить частими. Наприклад, наприкінці липня в Брянській області відбувся вибух у Трубчевську, в населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.

За даними The New York Times, атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.

Нагадаємо також, що вночі 3 серпня російську Калузьку область атакували безпілотники, і тоді Міноборони РФ заявили про нібито "припинення" атаки.