У російській Брянській області був вибух, кажуть про атаку БПЛА на поліцейський відділок

У Брянській області (РФ) стався вибух у Трубчевську ввечері в неділю, після чого у населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Внаслідок інциденту у будівлі зафіксовано пошкодження даху, а також було вибито вікна.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Зазначається, що в районі місцевого відділення поліції було перекрито дорогу.

У пабліках пишуть про те, що по будівлі вдарив безпілотник. Через деякий час у місті зникло світло.

Даних щодо можливих постраждалих немає.

Також у мережі публікують кадри з місця НП.

Вибухи у Росії

У РФ минулої ночі невідомі безпілотники атакували центр Москви, й один із БПЛА поцілив у вежу "Москва-сіті", де розміщувалися офіси російських міністерств.

Увечері 30 липня стало відомо, що в хуторі Дараганівка в передмісті Таганрога Ростовської області впав невідомий безпілотник. Після цього там спалахнула пожежа. За кілька днів до цього, 28 липня, у Ростовській області пролунала низка вибухів - спочатку до центру Таганрога прилетіла ракета, а потім вибухи пролунали на території Азовського району під Ростовом.

Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, війна, розв'язана росіянами, починає переходити на територію РФ. Це природний та неминучий процес.