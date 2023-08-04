В Новороссийске в РФ прогремели взрывы из-за атаки морских дронов

В Новороссийске (Краснодарский край, РФ) рано утром в пятницу, 4 августа, в районе гавани раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные Telegram-каналы.
Звуки взрывов прозвучали около пяти утра со стороны Черного моря, после чего последовала стрельба, прозвучало несколько очередей.
По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по водному беспилотнику.
По словам местных жителей, дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв.
Местные власти инцидент пока не комментируют.
В сети были опубликованы фото и видео происходящего.
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