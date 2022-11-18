РосЗМІ заявили про атаку морського безпілотника на нафтогавань у Новоросійську

У ніч проти 18 листопада морський безпілотник атакував нафтогавань "Шесхаріс" в Новоросійську. Об'єкт нібито отримав ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Як стверджує Telegram-канал, гавань атакував дрон, аналогічний тим, що використовувалися під час атаки на бухту Севастополя 29 жовтня. Безпілотник нібито встиг завдати "мінімальних пошкоджень", а потім був знищений.

РосЗМІ вже встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Однак у "Транснафті" стверджують, що "інформація про атаку не відповідає дійсності" і жодних пошкоджень нібито немає.

Також варто наголосити, що цю інформацію не підтверджують інші джерела. Її не коментували і у військових відомствах.