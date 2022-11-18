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РосЗМІ заявили про атаку морського безпілотника на нафтогавань у Новоросійську

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П'ятниця 18 листопада 2022 15:11
РосЗМІ заявили про атаку морського безпілотника на нафтогавань у Новоросійську Фото: РосЗМІ заявили про атаку морського безпілотника на нафтогавань у Новоросійську (u24.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 18 листопада морський безпілотник атакував нафтогавань "Шесхаріс" в Новоросійську. Об'єкт нібито отримав ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Як стверджує Telegram-канал, гавань атакував дрон, аналогічний тим, що використовувалися під час атаки на бухту Севастополя 29 жовтня. Безпілотник нібито встиг завдати "мінімальних пошкоджень", а потім був знищений.

РосЗМІ вже встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Однак у "Транснафті" стверджують, що "інформація про атаку не відповідає дійсності" і жодних пошкоджень нібито немає.

Також варто наголосити, що цю інформацію не підтверджують інші джерела. Її не коментували і у військових відомствах.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про нібито атаку безпілотників на Севастопольську бухту. За непідтвердженою інформацією, внаслідок інциденту було пошкоджено фрегат та десантний корабель "Адмірал Макаров" із "Калібрами" на борту.

Як повідомили аналітики, після атаки Росія значно зменшила активність флоту. Російські фрегати не залишають порти.

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