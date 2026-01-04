У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото

Під час розвідки території 61-го загону суден забезпечення агенти зафіксували, що російське військове командування перейшло в режим підвищеної готовності. Весь периметр об’єкта щільно затягнули маскувальними сітками, намагаючись приховати процеси завантаження та переміщення ресурсів.

Водночас, попри спроби створити "інформаційний вакуум", на базі спостерігається аномально висока активність. Інтенсивний рух військових вантажівок і спецтехніки призвів до транспортного перевантаження прилеглих вулиць, через що цивільні водії змушені оминати район.

Фото: РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту (t.me/atesh_ua)

Крім того, російські військові посилили технічний контроль, встановивши нові системи відеоспостереження по всьому периметру об’єкта, намагаючись продемонструвати повну захищеність.

У "АТЕШ" наголошують, що всі ці заходи не є ефективними. За словами руху, розвідка триває, а інформацію про логістичні маршрути, графіки руху та оновлені заходи охорони вже передано Силам оборони України.