Новоросійськ залишився без бензину, а на АЗС почала чергувати поліція

Як повідомили в муніципальному центрі управління міста, заправитися в Новоросійську наразі можна лише за паливними картками. Проте скористатися ними дозволено тільки службовому транспорту підприємців та юридичних осіб, які мають спеціальні договори з оператором АЗС.

Звичайний бензин для цивільних автомобілів на станціях повністю відсутній. Дизельне паливо ще є в наявності, але його видають в обмеженій кількості та лише на восьми заправках міста.

Ситуація в Новоросійську різко погіршилася після того, як пальне перестали відпускати в окупованому Криму. За словами місцевих жителів, водії з півострова масово кинулися заправлятися до сусідніх російських регіонів і буквально заполонили місцеві АЗС.

Через паливний ажіотаж у сусідній Анапі на заправках запровадили особливий режим. Там почали чергувати поліцейські, чиновники та волонтери.

Вони контролюють черги, намагаються запобігти бійкам за пальне і забороняють людям наливати його у каністри. У мерії Анапи такі заходи назвали "оптимізацією роботи АЗС".