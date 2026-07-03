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Новороссийск остался без бензина, а на АЗС начала дежурить полиция

11:43 03.07.2026 Пт
2 мин
Полицейских с волонтерами на заправках называют "оптимизацией работы АЗС"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: очередь на АЗС "Роснефти" в России (Getty Images)

В российском Новороссийске на автозаправочных станциях полностью пропал бензин, а дизельное топливо осталось в ограниченном количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание 93.RU.

Как сообщили в муниципальном центре управления города, заправиться в Новороссийске пока можно только по топливным картам. Однако пользоваться ими разрешено только служебному транспорту предпринимателей и юридических лиц, имеющих специальные договоры с оператором АЗС.

Обычный бензин для гражданских автомобилей на станциях полностью отсутствует. Дизельное топливо еще есть, но его выдают в ограниченном количестве и только на восьми заправках города.

Ситуация в Новороссийске резко ухудшилась после того, как горючее перестали отпускать в оккупированном Крыму. По словам местных жителей, водители с полуострова массово бросились заправляться в соседние российские регионы и буквально заполонили местные АЗС.

Из-за топливного ажиотажа в соседней Анапе на заправках ввели особый режим. Там стали дежурить полицейские, чиновники и волонтеры.

Они контролируют очереди, пытаются предотвратить драки за горючее и запрещают людям наливать его в канистры. В мэрии Анапы такие мероприятия назвали "оптимизацией работы АЗС".

Напоминаем, российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем со снабжением горючего, но заявил при этом, что они якобы "не являются критическими".

РБК-Украина также сообщало, что цены на бензин в стране-агрессорке бьют новые рекорды, а очереди на АЗС стремительно охватывают почти всю Россию.

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