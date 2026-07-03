Новороссийск остался без бензина, а на АЗС начала дежурить полиция

В российском Новороссийске на автозаправочных станциях полностью пропал бензин, а дизельное топливо осталось в ограниченном количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание 93.RU.
Как сообщили в муниципальном центре управления города, заправиться в Новороссийске пока можно только по топливным картам. Однако пользоваться ими разрешено только служебному транспорту предпринимателей и юридических лиц, имеющих специальные договоры с оператором АЗС.
Обычный бензин для гражданских автомобилей на станциях полностью отсутствует. Дизельное топливо еще есть, но его выдают в ограниченном количестве и только на восьми заправках города.
Ситуация в Новороссийске резко ухудшилась после того, как горючее перестали отпускать в оккупированном Крыму. По словам местных жителей, водители с полуострова массово бросились заправляться в соседние российские регионы и буквально заполонили местные АЗС.
Из-за топливного ажиотажа в соседней Анапе на заправках ввели особый режим. Там стали дежурить полицейские, чиновники и волонтеры.
Они контролируют очереди, пытаются предотвратить драки за горючее и запрещают людям наливать его в канистры. В мэрии Анапы такие мероприятия назвали "оптимизацией работы АЗС".
Напоминаем, российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем со снабжением горючего, но заявил при этом, что они якобы "не являются критическими".
РБК-Украина также сообщало, что цены на бензин в стране-агрессорке бьют новые рекорды, а очереди на АЗС стремительно охватывают почти всю Россию.