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Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал

00:58 09.09.2026 Ср
1 хв
У місті лунала серія вибухів - місцева влада поки визнала лише "відбиття атаки"
aimg Катерина Коваль
Фото: дрони атакували Новоросійськ в РФ (Getty Images)

Уночі 9 вересня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ - у місті спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингових Telegram-каналів Astra та Dnipro Osint.

У ніч на 9 вересня в Новоросійську пролунала повітряна тривога - очевидці зафіксували на відео масштабне загоряння та серію вибухів у місті.

Пожежа спалахнула в районі портової інфраструктури.

За даними моніторингового каналу Dnipro Osint, українські сили оборони атакували об'єкти на території порту - уражено щонайменше один резервуар мазутного термінала. Місцева протиповітряна оборона намагалась відбити атаку безпілотників.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко підтвердив лише сам факт "відбиття атаки" безпілотників. Про руйнування чи постраждалих офіційно поки не повідомлялось.

Нагадаємо, через атаки дронів провідний контейнерний перевізник MSC призупинив бронювання до порту Новоросійськ - компанія відмовилась працювати з ключовим російським портовим хабом.

Раніше РБК-Україна писало, що робота цього портового комплексу наразі тримається на мінімальному рівні - відвантаження практично зупинені.

Крім того, поблизу Новоросійська й Туапсе дрони вже атакували щонайменше п'ять зернових суден - це сталося на тлі посилення українських ударів по чорноморській логістиці РФ.

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Російська ФедераціяКраснодарский крайВійна в Україні