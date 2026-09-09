Новороссийск горит после атаки дронов: под ударом порт и терминал

Ночью 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ - в городе вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговых Telegram-каналов Astra и Dnipro Osint.
В ночь на 9 сентября в Новороссийске раздалась воздушная тревога - очевидцы зафиксировали на видео масштабное возгорание и серию взрывов в городе.
Пожар вспыхнул в районе портовой инфраструктуры.
По данным мониторингового канала Dnipro Osint, украинские силы обороны атаковали объекты на территории порта - поражен по меньшей мере один резервуар мазутного терминала. Местная противовоздушная оборона пыталась отразить атаку беспилотников.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил лишь сам факт "отражения атаки" беспилотников. О разрушениях или пострадавших официально пока не сообщалось.
Напомним, из-за атак дронов ведущий контейнерный перевозчик MSC приостановил бронирование в порт Новороссийск - компания отказалась работать с ключевым российским портовым хабом.
Ранее РБК-Украина писала, что работа этого портового комплекса держится на минимальном уровне - отгрузки практически остановлены.
Кроме того, вблизи Новороссийска и Туапсе дроны уже атаковали, по меньшей мере, пять зерновых судов - это произошло на фоне усиления украинских ударов по черноморской логистике РФ.