Зерновий експорт РФ під ударом: за два дні дрони атакували п'ять суден у Чорному морі

Поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе атакували щонайменше п'ять зернових суден. Це сталося на тлі посилення українських ударів, тоді як Москва намагається продовжувати експорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел Bloomberg, обізнаних із ситуацією, поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе атакували щонайменше п'ять зернових суден. Чотири з них підбили вранці у вівторок, ще одне - у понеділок.

Це перше підтвердження того, що під обстріл потрапили саме зернові судна, які обслуговують постраждалі російські порти.

Москва намагалася применшити масштаби збитків, тоді як дедалі більше судновласників побоюються ризиків заходу в її порти на тлі посилення українських страйків.

Які судна постраждали

Російський балкер "Вікторія V", здатний перевозити 7000 тонн зерна, атакували в Новоросійську, де він мав завантажити пшеницю. Судно "Феху" під прапором Маршаллових Островів атакували після виходу з того ж порту з вантажем пшениці - воно змогло продовжити рейс.

Судно "Еліна Б" під мальтійським прапором зазнало удару дронів після завантаження близько 56 тисяч тонн пшениці в Новоросійську й зараз прямує до Босфору. Балкер "Несібе" під прапором Сан-Марино атакували дронами в порту Туапсе, де він мав завантажити близько 20 тисяч тонн пшениці.

П'яте судно - "Анна С" під ліберійським прапором - прямувало до Новоросійська по ячмінь, коли через удар безпілотника на борту сталася пожежа. Через це судно не змогло продовжити рейс.

За інформацією Bloomberg, Росія та Україна посилили удари по торговельних суднах і портах у Чорному морі, що викликає занепокоєння щодо світових поставок зерна.

На ці дві країни припадає понад чверть світового експорту пшениці, а атаки відбуваються в розпал збору врожаю.

З 10 липня атаки дронів повністю зупинили поставки з російських портів Азовського моря, на які припадає чверть зернового експорту країни. Минулого тижня три термінали в глибоководному порту Новоросійська оголосили про призупинення роботи, після однієї з найважчих атак від початку війни.