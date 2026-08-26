Провідний контейнерний перевізник покидає російський порт через атаки дронів
Один з найбільших у світі контейнерних перевізників MSC Mediterranean Shipping призупинив прийом нових бронювань до порту Новоросійськ. Причиною стали українські дронові удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
MSC йде з Новоросійська
Рішення було прийнято після атаки на корабель MSC ULSAN III на шляху до Новоросійська, йдеться в повідомленні MSC для клієнтів.
Співробітник петербурзького офісу компанії підтвердив, що операції у Новоросійську припинено, пише видання.
MSC рекомендує клієнтам шукати альтернативні маршрути, доки умови не дозволять відновити регулярні перевезення.
MSC обмежила свою діяльність у Росії з 2022 року через війну проти України. Через санкції нині вони перевозять до Росії лише продукти харчування та ліки.
Удари дронів по Новоросійську
Атаки українських дронів з середини літа ускладнили постачання імпорту з Китаю через Чорне море, розповідали співробітники логістичних компаній.
Експедитори радять не перевозити товари цим маршрутом.
Раніше РБК-Україна писало, що робота ключового російського портового комплексу в Новоросійську наразі залишається на мінімальному рівні.
Також повідомлялося, що поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе дрони атакували щонайменше п'ять зернових суден. Це сталося на тлі посилення українських ударів.
Крім того, у ніч на 12 серпня Україна застосувала "далекобійні санкції" проти Новоросійська. Під час операції вперше злагоджено спрацювала велика кількість різних українських засобів ураження.