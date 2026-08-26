Провідний контейнерний перевізник покидає російський порт через атаки дронів

Один з найбільших у світі контейнерних перевізників MSC Mediterranean Shipping призупинив прийом нових бронювань до порту Новоросійськ. Причиною стали українські дронові удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

MSC йде з Новоросійська

Рішення було прийнято після атаки на корабель MSC ULSAN III на шляху до Новоросійська, йдеться в повідомленні MSC для клієнтів.

Співробітник петербурзького офісу компанії підтвердив, що операції у Новоросійську припинено, пише видання.

MSC рекомендує клієнтам шукати альтернативні маршрути, доки умови не дозволять відновити регулярні перевезення.

MSC обмежила свою діяльність у Росії з 2022 року через війну проти України. Через санкції нині вони перевозять до Росії лише продукти харчування та ліки.

Удари дронів по Новоросійську

Атаки українських дронів з середини літа ускладнили постачання імпорту з Китаю через Чорне море, розповідали співробітники логістичних компаній.

Експедитори радять не перевозити товари цим маршрутом.

Раніше РБК-Україна писало, що робота ключового російського портового комплексу в Новоросійську наразі залишається на мінімальному рівні.

Також повідомлялося, що поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе дрони атакували щонайменше п'ять зернових суден. Це сталося на тлі посилення українських ударів.