Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних

Прийнятий Верховною радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:

понеділок, 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво)

понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)

понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво)

Нагадаємо, новим законом щодо оптимізації трудових відносин, ухваленим 1 липня, передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі. У Кодекс законів про працю (КЗпП) повернули стару норму.

Як повідомляло РБК-Україна, нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, згідно з КЗпП, в Україні встановлено такі святкові дні: