Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Трьох додаткові вихідні на новорічні свята не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Прийнятий Верховною радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".
У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:
Нагадаємо, новим законом щодо оптимізації трудових відносин, ухваленим 1 липня, передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі. У Кодекс законів про працю (КЗпП) повернули стару норму.
Як повідомляло РБК-Україна, нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.
Нагадаємо, згідно з КЗпП, в Україні встановлено такі святкові дні:
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