Новогодние праздники: ожидать ли украинцам дополнительных выходных

Принятый Верховной радой в марте закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Украины.

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году".

В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники:

понедельник, 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество)

понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год)

понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество)

Напомним, новым законом по оптимизации трудовых отношений, принятым 1 июля, предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде (КЗоТ) вернули старую норму.

Как сообщало РБК-Украина, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, согласно КЗоТ, в Украине установлены такие праздничные дни: