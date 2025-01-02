Новорічне переїдання: лікарі розповіли, чи врятують ферменти від наслідків застіль

Святкові застілля часто приносять за собою переїдання, адже ми прагнемо скуштувати всього одразу. Незвичні поєднання страв і велика кількість їжі можуть стати викликом для шлунка, що змушує багатьох шукати швидкі рішення.

Однак лікарі Міністерства охорони здоров'я зауважили, що якщо ви любите “допомагати” шлунку перетравити їжу з допомогою ферментних препаратів варто не забувати, що кілька таблеток до прийому їжі не врятують від наслідків переїдання.

"Тому не покладайтеся на силу таблеток, а відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість", - додали в МОЗ.

Ферментні препарати: що це і навіщо

Ферментні препарати використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Їх не приймають, щоби можна було більше з’їсти.

Природні травні ферменти допомагають розщеплювати їжу, щоби ми могли всмоктувати поживні речовини. Ротова порожнина, шлунок і тонкий кишківник виробляють деякі травні ферменти. Втім, більшість утворює підшлункова залоза. Основні: амілаза для розщеплення вуглеводів, протеаза - білків і ліпаза - жирів.

"Є хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати", - пояснили в міністерстві.

Ці ліки розроблені та вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти.

"В міжнародних рекомендаціях, за даними доказової медицини, немає достатньо доказів щодо ефективності та безпечності таких препаратів при переїданні, порушенні дієти чи якщо є печія", - підкреслили в МОЗ.

Зверніть увагу:

Перед призначенням таких препаратів потрібні аналізи та спеціальні дослідження, що підтверджують брак ферментів.

Доза препарату підбирається індивідуально, залежно від ступеня вираженості панкреатичної недостатності, маси тіла та інтенсивності прояву симптомів.

Перед тим, як приймати будь-які ферментні препарати - консультуйтеся зі своїм лікарем та не призначайте їх собі самостійно.

"Не переїдайте, щоби уникнути проблем із травленням та болю в шлунку", - підсумували в міністерстві.