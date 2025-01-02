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Новорічне переїдання: лікарі розповіли, чи врятують ферменти від наслідків застіль

Фото: ферментні препарати не врятують від наслідків новорічних застіль (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Новорічні свята - час застіль із безліччю страв, які ми рідко їмо у будні. Такий раціон може вплинути на травлення і викликати дискомфорт.

Докладніше про те, чи допоможуть ферментні таблетки від наслідків новорічного переїдання, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Святкові застілля часто приносять за собою переїдання, адже ми прагнемо скуштувати всього одразу. Незвичні поєднання страв і велика кількість їжі можуть стати викликом для шлунка, що змушує багатьох шукати швидкі рішення.

Однак лікарі Міністерства охорони здоров'я зауважили, що якщо ви любите “допомагати” шлунку перетравити їжу з допомогою ферментних препаратів варто не забувати, що кілька таблеток до прийому їжі не врятують від наслідків переїдання.

"Тому не покладайтеся на силу таблеток, а відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість", - додали в МОЗ.

Ферментні препарати: що це і навіщо

Ферментні препарати використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Їх не приймають, щоби можна було більше з’їсти.

Природні травні ферменти допомагають розщеплювати їжу, щоби ми могли всмоктувати поживні речовини. Ротова порожнина, шлунок і тонкий кишківник виробляють деякі травні ферменти. Втім, більшість утворює підшлункова залоза. Основні: амілаза для розщеплення вуглеводів, протеаза - білків і ліпаза - жирів.

"Є хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати", - пояснили в міністерстві.

Ці ліки розроблені та вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти.

"В міжнародних рекомендаціях, за даними доказової медицини, немає достатньо доказів щодо ефективності та безпечності таких препаратів при переїданні, порушенні дієти чи якщо є печія", - підкреслили в МОЗ.

Зверніть увагу:

  • Перед призначенням таких препаратів потрібні аналізи та спеціальні дослідження, що підтверджують брак ферментів.
  • Доза препарату підбирається індивідуально, залежно від ступеня вираженості панкреатичної недостатності, маси тіла та інтенсивності прояву симптомів.
  • Перед тим, як приймати будь-які ферментні препарати - консультуйтеся зі своїм лікарем та не призначайте їх собі самостійно.

"Не переїдайте, щоби уникнути проблем із травленням та болю в шлунку", - підсумували в міністерстві.

При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна нагадувало, що обов'язково має бути в домашній аптечці.

Крім того, ми писали, як краще “вилікувати” похмілля та чи допоможе в цьому росіл.

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