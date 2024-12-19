Чи дійсно розсіл допоможе? У МОЗ пояснили, як краще “вилікувати” похмілля

Попереду на всіх чекають новорічні свята, які для декого можуть закінчитися не лише горою брудного посуду зранку, а й похміллям. Вже не одне десятиліття для боротьби з його симптомами використовують розсіл.

Докладніше про те, чи дійсно росіл може "вилікувати" похмілля, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Головний біль, сухість у роті, втома - це все ознаки похмілля. Як би не було добре ввечері, та на ранок після гучної вечірки з великою кількістю спожитого алкоголю більшість людей почуває себе недобре.

Більшість людей намагається швидко позбутися неприємних відчуттів. Усталеною практикою є вживання розсолу. Ніби це має покращити самопочуття. Але чи справді розсолом можна "вилікувати" похмілля?

"Не все так однозначно. Спершу зазначимо, що вживання алкоголю є шкідливим для здоров’я. Алкоголь негативно впливає на роботу нервової системи, має токсичний вплив на травну та серцево-судинну системи, підвищує ризик розвитку раку. Щорічно 3 млн людей у всьому світі помирають внаслідок згубного впливу алкоголю", - наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як зазначили лікарі, похмілля в основному виникає через зневоднення організму, адже алкоголь діє як сильний сечогінний засіб.

"Ось чому так часто хочеться до туалету, коли ви споживаєте алкогольні напої. Під час сну процес виведення алкоголю з організму, а з ним і води, не зупиняється. Разом зі зневодненням також виводяться і корисні мінерали – електроліти", - додали в МОЗ.

І саме через це вранці людина відчуває сильну сухість у роті, головний біль та втому. Також спрагу викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкогольних напоїв.

Що робити, що полегшити симптоми похміння

Щоб уникнути зневоднення організму після вживання алкоголю, варто споживати велику кількість питної води. Саме це допоможе зменшити інтоксикацію організму.

Існує розповсюджена думка, що розсіл може допомогти відновити втрачені через алкоголь електроліти, як калій та натрій. Проте наукове дослідження показало, що вживання розсолу суттєво не змінює рівень електролітів.

Ба більше, лікарі наголосили, що надмірне та часте споживання розсолу шкодить здоров’ю. Зокрема, в розчині з-під солінь міститься багато солі. Споживання його у великій кількості призводить до набряків, здуття живота, печії.

Кому протипоказаний розсіл

"Через високу концентрацію натрію в розсолі краще відмовитись від його вживання людям з високим артеріальним тиском", - додали в міністерстві.

Від вживання розсолу також краще відмовитись людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, в тому числі тим, хто страждає на виразку шлунку, ерозію дванадцятипалої кишки.

Єдиний спосіб дійсно попередити похмілля - взагалі не вживати алкогольні напої або ж, хоча б, зменшити їх кількість. Якщо ж вже трапилась така неприємність, то пийте більше чистої води, добре проспіться та збалансовано харчуйтеся.