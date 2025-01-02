Новогоднее переедание: врачи рассказали, спасут ли ферменты от последствий застолий

Новогодние праздники - время застолий с множеством блюд, которые мы редко едим в будни. Такой рацион может повлиять на пищеварение и вызвать дискомфорт.
Подробнее о том, помогут ли ферментные таблетки от последствий новогоднего переедания, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Праздничные застолья часто приносят за собой переедание, ведь мы стремимся попробовать все сразу. Необычные сочетания блюд и большое количество пищи могут стать вызовом для желудка, что заставляет многих искать быстрые решения.
Однако врачи Министерства здравоохранения отметили, что если вы любите "помогать" желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов не стоит забывать, что несколько таблеток до приема пищи не спасут от последствий переедания.
"Поэтому не полагайтесь на силу таблеток, а откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость", - добавили в Минздраве.
Ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Их не принимают, чтобы можно было больше съесть.
Природные пищеварительные ферменты помогают расщеплять пищу, чтобы мы могли всасывать питательные вещества. Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник вырабатывают некоторые пищеварительные ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза - белков и липаза - жиров.
"Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты", - пояснили в министерстве.
Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты.
"В международных рекомендациях, по данным доказательной медицины, нет достаточно доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или если есть изжога", - подчеркнули в Минздраве.
"Не переедайте, чтобы избежать проблем с пищеварением и боли в желудке", - подытожили в министерстве.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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